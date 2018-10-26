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Мария Захарова
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Захарова: Россия не преувеличивает угрозы, исходящие от ИГИЛ*

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, почему до сих пор опасна террористическая организация ИГИЛ*

По словам Захаровой, заявления в мире о том, что Россия преувеличивает угрозы, исходящие от группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в России) в Афганистане, удивляют.

"Мы не считаем наши оценки этих самых угроз, исходящих от группировок, в частности, ИГИЛ в Афганистане, преувеличенными. Игиловцы продолжают укреплять позиции в северных провинциях страны и вести активную пропаганду среди местного населения. Ими регулярно осуществляются крупные теракты. Это факт", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ во время еженедельного брифинга.

Захарова отметила, что Россия неоднократно привлекала внимание к полетам вертолетов без опознавательных знаков в места базирования террористов в Афганистане. Она добавила, что это странно, так как страна "просто переполнена" представителями и сотрудниками вооруженных сил США и натовцами.

"Как же можно представить, что вертолет не автомобиль, не какое-то просто средство передвижения, а вертолет передвигается по воздушному пространству Афганистана без каких-либо опознавательных знаков… Просто невозможно", — удивилась Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что России приходится постоянно комментировать и опровергать инсинуации из-за контактов с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

"Хотелось бы еще раз напомнить, что главной целью этих контактов является обеспечение безопасности российских граждан, которые находятся в Афганистане, и содействие процессу национального примирения в этой стране", — подчеркнула Захарова.

Дипломат уточнила, что США и другие государства также периодически контактируют с талибами.

*"Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России.


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