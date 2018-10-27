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Батал Чежия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Боксер Чежия рассказал, почему отказался от победы

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Абхазский боксер Батал Чежия рассказал Sputnik о судьбе боя, который должен был состояться в субботу вечером.

Батал Чежия и Константин Питернов должны были выйти на боксерский ринг в рамках вечера профессионального бокса во Владимире 27 октября.

"У нас должна была быть весовая категория до 76 килограмм. Приехали на взвешивание, мой вес соответствовал, соперник встал на весы — более 83 килограмм, перевес более чем 7 килограммов. Организаторы турнира не допустили его к бою. При этом они предложили присудить мне победу без боя, так как все было обговорено, но я решил такую победу не принимать. Мы с командой решили, что победа без боя нам не нужна, и бой будет зафиксирован как несостоявшийся", — рассказал Чежия.

В мировом рейтинге профессиональных боксеров Батал Чежия на 250 месте, а в России он входит в десятку лучших боксеров. Абхазский боксер Батал Чежия уже провел семь боев на профессиональном ринге и  во всех одержал победу.



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