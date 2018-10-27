Кунев: надо задуматься, стоит ли отдавать ребенка в мединститут

"Современная медицина стремительно переходит от лечения к диагностике и раннему выявлению заболеваний. Такие компании, как Google и Apple ставят перед собой задачу самое позднее к 2025 году выпустить для нас всех такие гаджеты, которые, находясь на руке, смогут считывать до 200 параметров. Они не будут продаваться, их будут давать в аренду. Даже 200-300 фраз, сказанных вами, позволят оценить психологическое состояние или такие заболевания, как Альцгеймер. Выдыхаемый вами воздух, изменение динамики походки, я уже не говорю о таких банальных вещах, как давление и кровь, также позволят оценить состояние вашего здоровья. Смысл заключается в том, что очень многие болезни будут лечиться еще на начальном этапе их развития, когда нужны минимальные усилия для того, чтобы исцелить человека", — сказал Кунев в эфире радио Sputnik Молдова.

По его словам потребность во врачах станет меньше и это повод для размышления — отдавать своего ребенка в мединститут или нет.

"С момента поступления в мединститут и до момента, когда вы можете приступить к практике, проходит 9 лет. А через 9 лет будет категорически другая реальность, но родители об этом даже не думают. Первое, куда должны смотреть родители, мечтающие о том, чтобы их дети стали, к примеру, медиками, они должны смотреть в будущее", — отметил Кунев.