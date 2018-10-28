Лагутенкова о картине "Портрет Эдмонда Белами": не скажешь, что автор - машина

"То что касается экспериментов между наукой искусством, то они существуют уже более сотни лет, потому у экспертов это не вызывает сомнений. Судя по фотографии трудно предположить, что это сделала машина. Интерес вызывает не столько сам художественный уровень, который дает визуальное изображения, а сколько сам искусственный интеллект способный сделать выводы и произвести изображения. Здесь не столько речь об искусстве, сколько речь о технологиях, эксперимент интересно продолжать в любом случай, потому что любопытно узнать каким образом дальше будут проводиться алгоритмы искусственного интеллекта, но пожалую, такого бума в будущем последующие произведения вред ли произведут", — сказала Лагутенкова.

На аукционе Кристис в Нью-Йорк впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом. "Портрет Эдмонда Белами" ушел с молотка за 432 тысячи долларов — почти в 40 раз выше предпродажной оценки. Алгоритм, создавший картину, разработал коллектив студентов из Франции под названием Очевидный. Портрет был написан на основе полотен известных живописцев. Для этого алгоритм использовал 15 тысяч картин, которые были созданы в период между 14 —м и 20 —м веками.