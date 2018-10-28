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Руслан Кутелия
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Водитель Кутелия: от общения с пассажирами больше удовольствия, чем от прибыли

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О своей преданности к профессии, и о том, как общение с людьми доставляет большое удовольствие, в день автомобилиста в эфире радио Sputnik рассказал водитель маршрутного такси Руслан Кутелия, автомобилист с многолетним стажем.

"Я с 1990 года за рулем, сталкиваюсь с разными людьми, но не припомню, чтобы у меня с кем-либо из пассажиров был конфликт. Я каждый день с большим удовольствием иду на работу, общаюсь со студентами, школьниками, с простыми горожанами, я их очень люблю. Бывает, что я уезжаю на дачу, побуду неделю и начинаю скучать по своей работе, скучаю по общению с людьми. Для меня большое счастье работать с людьми, у меня нет больше никого, я потерял семью, потому улыбка пассажира, и общения с ним доставляет большего удовольствия, чем прибыль", — сказал Кутелия

День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста, отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.



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