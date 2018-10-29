Бень: критикам Меркель за рукопожатие с Путиным и Эрдоганом нужно стать ответственнее

Немецкие оппозиционные политики выступили с критикой в отношении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая держала за руки президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

"Антироссийская риторика стала трендом. В то же время непонятна такая безответственность. Данные заявления – это вопиющая безответственность. В условиях, когда речь идет об отмене договора о ракетах средней и малой дальности, когда Европа находится в таком сложном положении и ведет торговую войну с Трампом, когда любая зацепка для Меркель, для Евросоюза, для Германии хоть как-то перезагрузить отношения с Россией – это вообще шанс избежать больших, катастрофических последствий в мире. Тем более нужно понимать, что в нынешней складывающейся ситуации Европа становится самым уязвимым звеном. Поэтому настало время для представителей западной прессы особенно ответственно относиться к своим высказываниям и суждениям, потому что ситуация в мире более хрупкая, чем в прежние десятилетия. Кроме того, невозможно не понимать, что несмотря на режим санкций, экономическое сотрудничество России и Германии дало резкий прирост по другим позициям, помимо санкционных. Это как раз то, за что можно зацепиться. Также можно зацепиться и за возможность любого разговора и любого общения, складывающиеся между первыми лицами государства. Теперь мы надеемся, что состоится разговор Путина не только с Меркель, но и в ноябре на полях саммита с Трампом. Надеемся, что переговорный процесс начнет новый отсчет", — сказал Бень в эфире радио Sputnik.

Немецкие оппозиционные политики выступили с критикой в отношении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая держала за руки президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

Саммит в Стамбуле по Сирии, в котором приняли участие Меркель, Путин, Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон, прошел в субботу, 27 октября. По его итогам участники встречи высказались за формирование конституционного комитета Сирии, который займется реформированием Конституции Сирийской Арабской Республики и подготовкой выборов. Лидеры Франции, Германии, Турции и России заявили, что он может быть создан до конца 2018 года, а работать начнет с 2019 года. Путин отметил, что для эффективной работы комитета нужно, чтобы его легитимность признали все стороны конфликта в Сирии и уважали его.



