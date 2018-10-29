Тарба о борьбе с долгоносиком в Абхазии: не начнем сегодня - останемся без пальм

"Об этой проблеме говорили уже давно, и мне казалось, что есть понимание, как нужно лечить пальмы, что какие-то действия осуществляют. Но в какой-то момент мои знакомые мне стали писать, а также я начал читать в соцсетях, что ситуация уже критическая. Если еще год назад говорили о Гагрском районе, то сейчас речь идет обо всей Абхазии. Появилось желание не только озвучить эту проблему, но и попробовать ее решить или помочь решить. Понятно, что действиями только общества и общественных организаций такую сложную проблему решить, наверное, не получится, но совместными усилиями, я надеюсь, мы все-таки сможем спасти наши пальмы. Нужно понимать, что если оставить ситуацию как есть, мы можем потерять все пальмы. Процесс идет, мы надеемся, что в ближайшее время будут какие-то существенные суммы собраны. Мы говорили о том, что для решения этого вопроса нужно ежегодное финансирование от восьми до шестнадцати миллионов рублей в течение двух-трех лет. Сумма большая, но, по крайней мере, мы начнем, посмотрим, что можно собрать. Главное – действовать. Ситуация такая же сложная, как с самшитовой огневкой, как с мраморным клопом. У многих появляется желание опустить руки и ничего не делать, потому что кому-то это кажется невозможным. Я, честно говоря, ничего невозможного не вижу. Надо просто действовать и быть уверенным в положительном результате", — сказал Тенгиз Тарба.
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В ходе добровольной акции будут собраны средства на химикаты и специальную технику, закуплены пестициды "Контадор Макси. Для того, чтобы спасти дерево, необходимо пропитать его верхушку химикатами.
Все действия волонтеров скоординированы с Институтом экологии Абхазии и государственными службами.
В настоящее время в Абхазии около 2000 крупноствольных пальм. Затраты на лечение одной пальмы в течение года составят от 4 до 8 тысяч рублей.
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На лечение всех пальм необходимо от 8 до 16 миллионов рублей в год.