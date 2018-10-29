Тарба о борьбе с долгоносиком в Абхазии: не начнем сегодня - останемся без пальм

В связи с экологическим бедствием в Абхазии - нашествием пальмовых долгоносиков, по всей стране гибнут столетние пальмы, на лечение которых директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба объявил сбор средств. Все подробности он сообщил Sputnik Абхазия.

"Об этой проблеме говорили уже давно, и мне казалось, что есть понимание, как нужно лечить пальмы, что какие-то действия осуществляют. Но в какой-то момент мои знакомые мне стали писать, а также я начал читать в соцсетях, что ситуация уже критическая. Если еще год назад говорили о Гагрском районе, то сейчас речь идет обо всей Абхазии. Появилось желание не только озвучить эту проблему, но и попробовать ее решить или помочь решить. Понятно, что действиями только общества и общественных организаций такую сложную проблему решить, наверное, не получится, но совместными усилиями, я надеюсь, мы все-таки сможем спасти наши пальмы. Нужно понимать, что если оставить ситуацию как есть, мы можем потерять все пальмы. Процесс идет, мы надеемся, что в ближайшее время будут какие-то существенные суммы собраны. Мы говорили о том, что для решения этого вопроса нужно ежегодное финансирование от восьми до шестнадцати миллионов рублей в течение двух-трех лет. Сумма большая, но, по крайней мере, мы начнем, посмотрим, что можно собрать. Главное – действовать. Ситуация такая же сложная, как с самшитовой огневкой, как с мраморным клопом. У многих появляется желание опустить руки и ничего не делать, потому что кому-то это кажется невозможным. Я, честно говоря, ничего невозможного не вижу. Надо просто действовать и быть уверенным в положительном результате", — сказал Тенгиз Тарба.

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В ходе добровольной акции будут собраны средства на химикаты и специальную технику, закуплены пестициды "Контадор Макси. Для того, чтобы спасти дерево, необходимо пропитать его верхушку химикатами.

Все действия волонтеров скоординированы с Институтом экологии Абхазии и государственными службами.

В настоящее время в Абхазии около 2000 крупноствольных пальм. Затраты на лечение одной пальмы в течение года составят от 4 до 8 тысяч рублей.

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На лечение всех пальм необходимо от 8 до 16 миллионов рублей в год.