Маслов: лечить наркозависимых нужно вдали от дома - расстояние сдерживает

О том, почему избавление от наркотической, алкогольной зависимости и игромании проходит наиболее эффективно как можно дальше от родины, рассказал консультант реабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической зависимостью при фонде "Здоровая нация" Константин Маслов.

Под эгидой Национального антинаркотического союза России в Абхазии работает реабилитационный центр для людей с алкогольной и наркотической зависимостью при фонде "Здоровая нация".

В центре лечение проходят только пациенты из России, и этому есть объяснение.

"В настоящее время в нашем центре проходят реабилитацию 13 человек. Попадают они к нам в основном из России. Они находятся здесь в открытом доме, поэтому из Абхазии мы отправляем ребят в центры в России. Находясь на своей родине, тяжело контролировать доступность. Когда везде есть знакомые, ты понимаешь, что можешь дойти до дороги, сесть на попутку и доехать до того места, где употреблял. Таким образом, нет сдерживающих факторов, а расстояние сдерживает. Поэтому местных пациентов мы отправляем в наши реабилитационные центры в Россию", — рассказал Евгений Маслов.

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