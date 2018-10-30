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Олег Папаскири
© Sputnik / Томас Тхайцук

Папаскири об инициативе прямых выборов мэра столицы: поможет развитию Сухума

Радио
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Юрист Олег Папаскири, говоря об инициативе депутатов городского Собрания выбирать мэра Сухума путем прямых выборов, на радио Sputnik отметил, что данный шаг, помог бы городу интенсивнее развиваться.

"Хорошо отношусь к идее, поддерживаю, мне нравится такой подход. В своих мыслях я не одинок, когда общался с коллегами, с друзьями, то почти все поддерживают и были бы рады, если бы это было реализовано. Мне кажется, это хороший и полезный шаг, который позволит городу развиваться. Опыт других стран показывает, что избрание мэра, может стать импульсом, толчком к развитию города. И в целом, такое переформатирование взаимоотношений может пойти на пользу климата в обществе, настроению  общества к власти", — сказал Папаскири.

Прямые выборы мэров: специалисты взвесили "за" и "против">>

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума, посвященного прямым выборам главы администрации столицы на заседании 25 октября.

Теги:
референдум, Сухумское Городское Собрание, Абхазия


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