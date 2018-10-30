Папаскири об инициативе прямых выборов мэра столицы: поможет развитию Сухума

"Хорошо отношусь к идее, поддерживаю, мне нравится такой подход. В своих мыслях я не одинок, когда общался с коллегами, с друзьями, то почти все поддерживают и были бы рады, если бы это было реализовано. Мне кажется, это хороший и полезный шаг, который позволит городу развиваться. Опыт других стран показывает, что избрание мэра, может стать импульсом, толчком к развитию города. И в целом, такое переформатирование взаимоотношений может пойти на пользу климата в обществе, настроению общества к власти", — сказал Папаскири.

Прямые выборы мэров: специалисты взвесили "за" и "против">>

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума, посвященного прямым выборам главы администрации столицы на заседании 25 октября.