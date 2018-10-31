Журавлев: вероятность гражданской войны в США велика

Американские и британские ученые допускают, что в скором времени в США может начаться внутригосударственное противостояние.

"Раскол внутренний существует, и уже выборы Трампа это показали. Если он придет на второй срок, скорее всего раскол усилится. Но даже если он проиграет, его сторонники не успокоятся. Приведет ли это к формальной гражданской войне со стрельбой, неизвестно. Это возможно в стране, где оружие всегда было формой выяснения отношений и формой доказательства своей правоты. Но то, что раскол углубится – это очень вероятно. Можно предположить, что будет какая-то компромиссная фигура, но пока ее не видно. Пока видно, что каждая сторона пытается устоять на своем", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Следующие президентские выборы могут привести к окончательному расколу в американском обществе и новой гражданской войне. Такое мнение высказал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в статье, опубликованной в The Sunday Times.



