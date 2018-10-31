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Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Топорнин о миграционной политике: снижение бюрократии - важный фактор

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Эксперт в области международного права Николай Топорнин, говоря о миграционной политике на радио Sputnik, отметил необходимость привлечения квалифицированных кадров для развития страны и сокращение бюрократии.

Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики. Об этом президент заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
"Наверное, самый слабый пункт, сокращение бюрократии, это тоже очень важно, потому что  от подачи заявления до его рассмотрения проходит несколько месяцев, все это затруднено сбором подчас никому ненужных бумаг, бюрократия процветает, к сожалению, на нуждах соотечественников. Очень важный фактор, чтобы снизить бюрократические прцедуры до необходимого  минимума. На это тоже будет нацелен указ президента. Это как бы одны сторона медали, а вторая сторона, это вопросы социально-экономического характера. Надо создать конкретную программу под определенные регионы. Главное для нас привлекать квалифицированные кадры, чтобы Россия могла дальше развиваться, быть передовой страной с инновационной экономикой. Как это делается в Германии, США, привлекая наиболее востребованные кадры. Мне не нравится ограничиваться миграцией только русскоговорящего населения. Я бы приглашал к миграции немецкоговорящих, франкоговорящих и других. Наша страна больших возожностей, надо дать почувствовать людям это. Мне хотелось бы, чтобы у нас была концептуальная программа, которая учитывала бы все моменты миграции, и внутренней и внешней", — сказал Топорнин.



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