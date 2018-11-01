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Михаил Чалмаз
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чалмаз об участии абхазских монет в конкурсе: надеемся на бурную реакцию

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Председатель правления "Амра-банк" Михаил Чалмаз на радио Sputnik выразил надежду, что абхазские монеты вызовут большой интерес на Международной выставке монет в Москве.

Международная конференция и выставка COINS — единственный в России международный форум о монетах. Проводится с 2008 года. Участвуют монетные дворы со всего мира, известные аукционные дома, крупные коммерческие банки, компании-дистрибьюторы монет, аукционные дома и нумизматические салоны. 

"Мы ежегодно принимаем участие в выставке. Это для нас имиджевый проект. Он помогает говорить о том, что в Абхазии выпускаются и монеты, и купюры. Каждый раз мы приезжаем с новинками. В этом году мы тоже привезли несколько. Будет представлена первая купюра. Реакции пока нет, но мы надеемся, что она будет достаточно бурной. В выставке принимают участие порядка 50 стран, и наш павильон всегда пользуется большим интересом", — отметил Чалмаз.



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