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Акмарал Джамбулова
© Фото : из личного архива

Джамбулова рассказала, когда пить витамины и к чему приводит их бесконтрольный прием

Радио
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Врач-педиатр, дерматовенеролог Акмарал Джамбулова рассказала на радио Sputnik, каким должен быть правильный подход к приему витаминных комплексов.

По словам врача, тяга к приему витаминных комплексов связана с навязыванием со стороны фармакологических корпораций. Первое, что видят люди, приходя в аптеки, — это витамины. При этом на самом деле в приеме витаминов нуждаются лишь некоторые категории людей.

"Первое — это планирование беременности. За три месяца до и первые 12 недель во время беременности врачи-акушеры-гинекологи назначают фолиевую кислоту, участвующую в построении нервной трубки плода. Второе — профилактика рахита у детей до одного года. Сейчас доказательная медицина относит витамин D не к группе витаминов, а к группе про-гормонов, так как он регулирует многие процессы в нашем организме. Взрослым витамин D назначают при лабораторном подтверждении его дефицита в рассчитанных дозах", — рассказала Джамбулова на радио Sputnik Казахстан.

По словам медика,  прием поливитаминных комплексов без рекомендации врача — это пустая трата денег.

Теги:
витамины


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