Джамбулова рассказала, когда пить витамины и к чему приводит их бесконтрольный прием

По словам врача, тяга к приему витаминных комплексов связана с навязыванием со стороны фармакологических корпораций. Первое, что видят люди, приходя в аптеки, — это витамины. При этом на самом деле в приеме витаминов нуждаются лишь некоторые категории людей.

"Первое — это планирование беременности. За три месяца до и первые 12 недель во время беременности врачи-акушеры-гинекологи назначают фолиевую кислоту, участвующую в построении нервной трубки плода. Второе — профилактика рахита у детей до одного года. Сейчас доказательная медицина относит витамин D не к группе витаминов, а к группе про-гормонов, так как он регулирует многие процессы в нашем организме. Взрослым витамин D назначают при лабораторном подтверждении его дефицита в рассчитанных дозах", — рассказала Джамбулова на радио Sputnik Казахстан.

По словам медика, прием поливитаминных комплексов без рекомендации врача — это пустая трата денег.