Колядин об эмигрантах: пусть живут с нами, но только по российским законам

Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики. Об этом президент заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"В нынешних условиях Россия не может обойтись без эмигрантов, как и большинство цивилизованных государств. Существуют целые пласты работы, которые мы не хотим выполнять. Более того надо понимать, что к нам приезжают не только низкоквалифицированные работники, но и высококвалифицированные профессионалы. Вы посмотрите и банковскую систему, и многие наукоемкие производства, там работают эмигранты. Исходя из этого, должна быть четкая и понятная структура. Они должны появляться в тех сферах экономики, где мы действительно нуждаемся в высококвалифицированных специалистах, которых нет в нашей стране. С другой стороны должна быть понятна система интеграции эмигрантов в нашу жизнь, для того, чтобы не создавались анклавы, в которых не действуют российские законы. То есть, должны быть правила, системы интеграции в нашу жизнь тех людей, которые приезжают к нам поработать. Пускай они приезжают, живут с нами, будут нашими братьями, но по нашим правилам, а не по тем, в которых они жили в своих странах", — сказал Колядин.

По его словам основная задача любой миграционной политики с одной стороны закрыть ниши, которые не освоены собственными специалистами, а с другой культурологически, религиозно, политически войти в жизнь страны, не нарушая ее самобытности.