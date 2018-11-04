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Михаил Чалмаз
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чалмаз о Coins-2018: особое внимание на выставке было уделено новой абхазской купюре

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Председатель правления "Амра-банка" Михаил Чалмаз в эфире радио Sputnik рассказал об итогах Международной конференции и выставке монет Coins-2018.

"Наше участие в выставке в этом году было успешнее, чем в предыдущие годы. Особое внимание было уделено нашей новой купюре. Мы привезли небольшое количество этих денежных знаков и в первый же день их разобрали, неправильно рассчитали маркетинг и привезли мало купюр. Нумизматы из разных стран мира интересовались выпуском наших денежных знаков. Наш стенд пользовался популярностью. Главная цель была попасть в каталог, она достигнута. В принципе, те задачи, которые мы ставили перед собой, выезжая на выставку, все выполнены", — отметил Чалмаз.

В Москве состоялась Девятая Международная конференция и выставка монет Coins-2018. В этом году в ней приняли участие более двухсот национальных и коммерческих банков, ведущих монетных дворов мира, аукционных домов и представителей самых разных отраслей, имеющих отношение к чеканке монет и печатанию банкнот.  Стенд Республики Абхазия был оформлен "Амра-банком" при поддержке Международного культурно-делового центра Абхазии. Банк Абхазии представил в этом году нумизматическому сообществу две новые работы — первую банкноту, посвященную 25-летию Победы народа Абхазии, и памятную монету Аиааира, тоже выпущенную к юбилею.



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