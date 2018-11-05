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Альберт Бондаренко
© Фото : предоставлено Альбертом Бондаренко

Бондаренко об участии в рыболовном чемпионате: для победы не хватило двух рыбок

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Мы очень довольны результатом чемпионата по ловле рыбы в Северной Осетии, отметил в эфире радио Sputnik президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии, капитан команды Альберт Бондаренко.

"Мы подбирали приманки, подбирали места, пытались бороться, думаю, все получилось. Для первого места не хватило буквально совсем немного, а если считать по рыбе, то не хватило двух рыбок. Мы очень довольны результатом, потому что на этом чемпионате выступало восемь чемпионов мира, 15 чемпионов Европы, то есть люди с огромным опытом. Соревноваться с такими людьми очень приятно и полезно. Они видели весь мир, мы же – только наши кавказские реки", – добавил Бондаренко.

Международный открытый чемпионат Абхазии и России по рыбной ловле, в котором участвовали 18 команд, прошел в Северной Осетии 4 ноября.

Рыбный день: в Осетии прошел международный чемпионат по рыбной ловле

 



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