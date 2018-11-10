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Лана Чкадуа
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Чкадуа о проектах "Я могу": молодежь жаждет интеллектуальных мероприятий

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Представитель организации "Я могу" города Очамчыра Лана Чкадуа во Всемирный день молодежи рассказала в эфире радио Sputnik, насколько их деятельность востребована среди молодых людей восточных районов страны.

"Наша организация "Я могу" была зарегистрирована 23 февраля 2018 года. До этого около двух лет мы существовали как инициативная группа. Начинали мы как интеллектуальный клуб. Среди друзей мы подумали, что в Абхазии проводятся интеллектуальные игры, а Очамчыра в них никогда не представлена. Нам повезло, потому что многие поддержали нашу идею создать клуб. Мы начинали с пяти человек, затем количество увеличивалось, мы обращались в школы, интерес возрастал. На сегодняшний день в нашей организации 10 человек и несколько волонтеров. Мы пытаемся расширить географию и распространять наши мероприятия не только в Очамчырском районе, но также и в других районах восточной Абхазии.

Сегодня наша организация осуществляет три проекта, один из которых "Интеллектуальный дом". Его суть заключается в том, что мы хотим создать интеллектуальные клубы в Очамчыре и Гале, чтобы ребята участвовали в интеллектуальных играх и сами занимались, чтобы это не ограничивалось однократным мероприятием, а чтобы клубы существовали на постоянной основе. Для этого мы изначально собрали 30 молодых людей из Гала и Очамчыры и провели для них тренинг по командообразованию. В конце этого месяца мы будем проводить турнир "Своя игра", в которой будут участвовать свыше 50 человек, затем будут игры "Брейн ринг" и "Что? Где? Когда?". Цель проекта "Интеллектуальный дом" – это развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи, потому что сегодня мы видим, какая проблема существует в Абхазии, молодежь не занята и занимается так называемым альтернативным досугом. Поэтому мы хотели им предоставить такую площадку, где каждый может выразить себя при помощи образования. Мы очень довольны, не ожидали, что откликнется такое количество людей. То есть есть звонок от общества и есть потребность в той деятельности, которую мы осуществляем", — рассказала Лана Чкадуа. 

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи.

Теги:
молодежная политика, молодежь, Абхазия


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