Исаев: технологии блокчейн, "big data" и искусственный интеллект изменят мир

Все современные люди должны иметь представление о блокчейнах, "big data" и искусственном интеллекте, заявил генеральный директор ООО "ЛИК Групп" Сергей Исаев.

"Где бы вы ни учились, чем бы вы ни занимались и как бы вы ни планировали свое будущее, эти базовые технологии необходимо понимать абсолютно всем. Это три технологии, каждая из которых изменит нашу жизнь больше, чем интернет. Каждая из них уже включается в нашу жизнь", – отметил Исаев в эфире радио Sputnik Армения.

Напомним, большие данные (англ. big data) — обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence.

В широком смысле о "больших данных" говорят как о социально-экономическом феномене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях — весь мировой объем данных, и вытекающих из этого трансформационных последствий.

Блокчейн (англ. blockchain или block chain) — выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в системе "Биткойн", из-за чего блокчейн часто относят к транзакциям в различных криптовалютах, однако технология цепочек блоков может быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки. Биткойн стал первым применением технологии блокчейн в октябре 2008 года.

Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI): наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ; свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Существующие на сегодня интеллектуальные системы имеют очень узкие области применения. Например, программы, способные обыграть человека в шахматы, не могут отвечать на вопросы и т.д.

Эксперт уверен, что о блокчейнах, "big data" и искусственном интеллекте должны знать все.



