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Астамур Какалия
© Sputnik / Нури Ванача

Какалия рассказал, почему решил написать исторический роман

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Автор недавно вышедшего романа "Гостеприимное море" Астамур Какалия рассказал радио Sputnik Абхазия о том, почему решил написать художественное произведение.

"Я читал историческую литературу лет с десяти. Первой книгой была "Илиада. Одиссея". Если читать историческую литературу лет 30, сравнивать и сопоставлять ее, то потом особого труда не составит это систематизировать и облечь в художественную форму. Писал роман лет шесть, а до этого времени, можно сказать, готовился. Если спрашивать почему, то сведений о нашей истории в древности  много, но  они разрознены. Древних римлян и греков можно понять, никто из них о нас конкретно не писал. Они писали о себе, о своих взаимоотношениях с варварским миром, как они его тогда считали. И для того, чтобы получить какую-то информацию о нашей родине, придется их всех перечитывать. Берешь одного автора, у него лишь несколько скупых  строчек о быте, о нравах, о верованиях, о восставших вождях, царях. Приходится все это соединять воедино, сопоставлять, сравнивать. В основу моего романа, можно сказать, исторического детектива, положена инспекционная поездка римского легата Флавия Арриана. Он в отличие от многих очень точен. Человек, хорошо знающий историю, отличит, где мое описание, а где Плиния Старшего, Страбона, Флавия Арриана", — рассказал Какалия.

Исторический роман Астамура Какалия "Гостеприимное море" посвящен событиям в Абхазии во втором веке нашей эры и ее взаимоотношениям с Римской империей.



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