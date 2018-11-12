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Лиана Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о включении монет Абхазии в мировой каталог: хорошая реклама стране

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Начальник службы внешних связей Национального банка Абхазии Лиана Агрба рассказала радио Sputnik о том, что спрос на абхазские монеты возрос, после того как их включили в известный в среде ценителей каталог Краузе.

"Самое большое достижение банка Абхазии – это то, что наши монеты попали именно в стандартный каталог монет мира, так как у них есть еще каталоги, например,касающиеся непризнанных стран. Каталог Краузе самый легендарный,  он ценится  в нумизматическом мире. Банк Абхазии последние три года проводит большую работу по популяризации наших монет, участвую в различных международных конференциях и выставках, а также  были публикации в различных специализированных журналах»,- сказала Агрба.

Она отметила, что в каталоге монеты Абхазии представлены на первых страницах, хорошо иллюстрированы. В каталоге также есть информация об истории Абхазии, ее культуре, представлена карта нашей страны.

"То есть, монеты Республики Абхазия, помимо своей основной функции, играют роль средства пропаганды государства, культуры, истории, достижений народа.

У нас большой отклик от коллекционеров по всему миру, интересуются, что представляет собой Абхазия, наши монеты. Очень повысился спрос, много заявок из-за рубежа, и поэтому растет стоимость  абхазских монет. Раньше, чтобы опубликоваться в каком-то  международном журнале, даже в российском, требовались   немалые усилия, а сейчас уже они хотят о нас узнать, берут интервью ", — рассказала Агрба.

Абхазия попала в американский нумизматический каталог как признанная страна



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