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Геворг Мирзаян
© Фото : из архива Геворга Мирзаян

Мирзаян о шпионском скандале в Австрии: раздутый случай не повод порвать с Москвой

Радио
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В эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян пояснил, на чем основана уверенность президента Австрии в том, что шпионский скандал не омрачит отношений с Россией.

Дело о предполагаемом шпионаже в Австрии в пользу России не омрачит отношения с Москвой всерьез и надолго, уверен президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Об этом он заявил в интервью австрийской телерадиокорпорации ORF.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал ситуацию.

"То, что этот скандал оказался раздутым, связано, скорее всего, со специфической ситуацией в российско-европейских отношениях. Однако, несмотря на всю эту ситуацию, австрийцы прекрасно понимают, что Москва была, есть и останется надежным партнером, экономически очень перспективным партнером, и никто не собирается портить отношения с Москвой из-за какой-то обыденной ситуации. Президент Австрии абсолютно прав: этот раздутый случай не может стать основой для того, чтобы сворачивать отношения с Москвой", – сказал Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник национальных вооруженных сил подозревается в ведении с 1990-х годов разведывательной деятельности в пользу России. Он потребовал от России "транспарентной информации" и заявил, что Вена намерена обсудить ситуацию с европейскими партнерами. Глава австрийского МИД Карин Кнайсль в свою очередь отменила визит в Россию.

Министр обороны страны Марио Кунасек рассказал, что австрийская сторона получила информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. Как отметили СМИ, речь, скорее всего, идет о немецкой спецслужбе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь назвал неприемлемой "практику выдвижения публичных бездоказательных обвинений". Он также заявил, что взаимные претензии необходимо обсуждать через налаженные каналы диалога и на основе фактов.  




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