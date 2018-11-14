Аршба о пожарах зимой в Абхазии: чаще из-за электроприборов

"Чаще всего пожары возникают при неправильной эксплуатации электроприборов. К примеру, при использовании электроприборов с открытыми элементами при сушке белья. Люди ставят печи близко к шторам, которые легко воспламеняются, или же к кроватям. Очень часто люди, уходя на работу, оставляют печки включенными, это большая ошибка. Обязательно нужно отключать электрооборудование во избежание пожаров. Причиной пожаров также является подключение электрооборудования к несоответствующим электропроводам — происходит перегрузка сети и воспламенение. Не все знают, что к электроприборам необходимо подбирать электропроводку", — сказал Аршба в беседе на радио Sputnik Абхазия.