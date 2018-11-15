Кецба рассказал, как подобрать зимние покрышки для дорог Абхазии

"Менять летнюю резину на зимнюю очень важно, потому что летняя резина при температуре плюс 10 градусов и ниже теряет свои свойства, дубеет, и машиной невозможно управлять в том объеме, который предусмотрен. Многие водители считают, что на зимней резине обязательно должны быть шипы, но нужно понимать, что есть два вида зимней резины – шипованная и нешипованная. В нашем случае, так как нет толстого слоя льда и снега, шипованная резина будет не нужна, да и не подходит для нас. Но "липучка", как ее называют в простонародье, должна быть, она выдерживает более холодные температуры. Самое главное — подобрать резину по модели транспортного средства, не исходить из того, что здесь сейчас продается и более менее подходит. Чтобы понять, какие автопокрышки подходят для конкретного автомобиля, самое элементарное — нужно открыть водительскую дверь, и на пороге автомобиля в дверном проеме можно увидеть все параметры, включая давление в шинах. В первую очередь нужно понимать, что это вопрос безопасности. Кто-то прислушивается, кто-то ссылается на дороговизну, но в любом случае лучше пусть будет самая дешевая резина, но по сезону, при этом можно больше сэкономить. Если на летней резине попасть в гололед, то экономия получится дешевой", — рассказал Кецба.