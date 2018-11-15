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© Фото : с сайта администрации Ялты

Челпанов о сотрудничестве Абхазии и Крыма: нами движут одни и те же цели

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Абхазию и Крым объединяют общие победы и достижения, сказал глава Ялты Алексей Челпанов журналистом после подписания Соглашения о двусторонних связях между Гагрой и Ялтой.

"В неформальной встрече мы обсуждали, что наши народы объединяет не только история, но и культура. Объединяют общие победы, достижения и общие цели. В истории нашей большой страны, помимо достижений, есть и история развития курортов - это всесоюзно известные здравницы. О Гагре и Ялте знают далеко за пределами наших стран. Для нас большая честь подписать договор о сотрудничестве и еще раз подчеркнуть, что наши народы едины, нами движут одни цели, это достижение экономического, политического согласия между нашими странами", - сказал Челпанов.

Есть план: Абхазия и Крым определились с направлениями сотрудничества>>

Первое заседание Межправительственной комиссии Абхазии и Крыма прошло в Сухуме 15 ноября. В рамках заседания города Гагра и Ялта подписали Соглашение о двусторонних связях.

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