Чанба видит политическую подоплеку в конфликте Абхаздрама и Молодежного театра

"Конфликтная ситуация была заложена заведомо. Я политикой не занимаюсь. Но за этим проглядываются какие-то политические силы, потому что Молодежный театр прекрасно знает, что на вчерашний день у нас был запланирован спектакль. Мы планируем спектакли за месяц и везде выставляем эту информацию. Но в понедельник, за три дня до спектакля, они пришли и повесили свою афишу на четверг. Это не абсурд? Это разве не шантаж, не нарушение закона? Организация, которая не имеет никаких юридических оснований выступать в этом помещении, которая обязана подписать с нами контракт, применяет силовой метод. Абсурдно говорить, что кто-то кого-то притесняет. Они говорят, что четыре года они выступали и это является традицией. А то, что у Абхазского театра существует традиция играть спектакли уже сто лет, игнорируется. Сейчас речь идет только о дне. Мы не можем Молодежному театру дать никакой другой день, кроме понедельника, потому что в Абхазском театре понедельник – традиционный выходной", - сказал Чанба.

В четверг 15 ноября труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба с намерением показать спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили. Протестная акция длится уже вторые сутки.

Протестующие намерены оставаться на площади перед театром до тех пор, пока вопрос совместного использования сцены не будет решен.