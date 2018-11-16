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Аслан Еник
© Sputnik / Томас Тхайцук

Еник: думаю, в споре Абхазского и Молодежного театров за сцену будет компромисс

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Темы:
Драма гостеатров: конфликт Молодежного и Абхазского драматического (12)
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Директор Абхазского Государственного Молодежного театра Аслан Еник рассказал журналистам, почему труппа театра не соглашается играть спектакли по понедельникам.

"Как известно, понедельник во всем мире в театрах традиционно выходной, у Абхазского драматического театра тоже. Мы тоже хотим соблюдать такие традиции. Если говорить о продаже билетов, то понедельник считается тяжелым днем, людей собирать очень тяжело. Вторник, среда и четверг – это обычные будние дни, когда администратору можно ходить и распространять билеты. В пятницу рабочий день короткий, обычно все разъезжаются по деревням, тоже очень трудно реализовать билеты. То есть наш зал будет полупустым. Из-за этих принципов мы не соглашаемся. Мы предложили вторник, среду, четверг. Мы четыре года выступаем по четвергам и попросили, чтобы статус-кво остался, пока не решат нашу проблему. Мы хотим достучаться до всех, объяснить нашу ситуацию. Надеемся, поймут, а если не поймут, то примем какие-то другие меры. Наверное, будем ждать чего-то, или искать какие-то другие средства, чтобы нам предоставили другое помещение или построили театр, что навряд ли. Государство наше пока не сможет этого сделать. Но я думаю, что мы к какому-то компромиссу придем с драматическим театром ", - сказал Еник.  

Подробности слушайте в подкасте.

У здания Абхазского драмтеатра 15 ноября начался протест Молодежного театра, который требует решить вопрос совместного использования сцены. 
Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам и пятницам, но их устраивают только вторник, среда или четверг.

Темы:
Драма гостеатров: конфликт Молодежного и Абхазского драматического (12)

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Теги:
Абхазский драматический театр, Молодежный театр Абхазии


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