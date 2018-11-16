Гарцкия о безопасности в сезон: в Абхазии туриста нужно носить на руках

Первое, на что нужно делать акцент в развитии туристической сферы Абхазии, это безопасность туристов, отметил министр по курортам и туризму республики Автандил Гарцкия на официальной встрече с президентом Раулем Хаджимба.

Около миллиона туристов посетили курорты Абхазии к 1 ноября, сообщил министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия на официальной встрече с президентом Раулем Хаджимба, которая состоялась в пятницу 16 ноября.

"Для нас важны качественные показатели, то есть то, как мы принимаем туристов. И на первом месте, конечно, стоит вопрос безопасности. Сегодня наше общество уже понимает, что только благодаря туристам, благодаря деньгам, которые они здесь тратят, наша страна функционирует и может жить. Но это от сезона к сезону. На всех уровнях мы должны говорить, что наша страна безопасная, мы не должны извиняться, а должны говорить, приезжайте к нам. Для наших граждан турист должен быть табу, его надо носить на руках. Это первое, что мы должны для себя усвоить", - сказал министр.