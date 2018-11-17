Агрба: модель управления местными органами в Абхазии не отвечает времени

"Когда об управлении в административных единицах вносились в законодательство изменения в 2016 году, мы депутаты из районов тоже имели предложения, но они не были учтены. Наши предложения из 30 пунктов были направлены в парламент. Это касалось выборов глав администраций городов и районов, государственной службы, у нас она сегодня не регламентирована. Кто сегодня может баллотироваться в органы местного самоуправления, как должны работать служащие? Сегодня у нас отсутствуют уставы городов. Был большой перечень, мы предлагаем его дополнить, те предложения, которые не были учтены, будем просить , чтобы в дальнейшем отразились в законе. Та модель управления, которая сегодня существует в районах, городах, селах, она не отвечает требованиям времени. Мы поддерживаем в целом реформирование системы местного самоуправления", - сказал Агрба.

Депутаты Гагры поддержали инициативу коллег из Сухума по избранию глав городов. Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

Прямые выборы местных глав: к инициативе из Сухума присоединились в Гагре