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© Фото : предоставлено Астаном Агрба

Агрба: модель управления местными органами в Абхазии не отвечает времени

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Председатель Гагрского городского Собрания Астан Агрба сказал радио Sputnik, что система местного самоуправления не эффективна и требует реформирования.

"Когда об управлении в административных единицах вносились в законодательство изменения в 2016 году, мы депутаты из районов тоже имели предложения, но они не были учтены. Наши предложения из 30 пунктов были направлены в парламент. Это касалось  выборов глав администраций городов и районов, государственной службы, у нас она сегодня не регламентирована.  Кто сегодня может баллотироваться в органы местного самоуправления, как должны работать служащие? Сегодня у нас отсутствуют уставы городов. Был большой перечень, мы предлагаем его дополнить, те предложения, которые не были учтены, будем просить , чтобы в дальнейшем  отразились в  законе. Та модель управления, которая сегодня существует в районах, городах, селах, она не отвечает требованиям  времени. Мы поддерживаем в целом реформирование системы местного самоуправления", - сказал Агрба.

Депутаты Гагры поддержали инициативу коллег из Сухума по избранию глав городов. Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

Прямые выборы местных глав: к инициативе из Сухума присоединились в Гагре

 



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