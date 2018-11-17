Педиатр Чеснов: иногда использую кока-колу в качестве лекарственного препарата

Известный минский педиатр Дмитрий Чеснов прокомментировал множество споров о пользе и вреде популярного газированного напитка ― кто-то хвалит его лечебный эффект, а кто-то считает идеальным чистящим средством для раковин и унитазов.

В беседе на радио Sputnik Беларусь детский врач Дмитрий Чеснов признался в том, что иногда использует в качестве лекарственного препарата кока-колу.

"Подчеркиваю — я как врач назначаю некоторое количество кока-колы в той или иной ситуации. Я не за то, чтобы она лежала у каждого в холодильнике, и ребенок выпивал ее за ужином вместо чая. Это не полезно для его организма. Но есть ситуации, когда ее состав может помочь", ― отмечает Чеснов.

Была бы такая возможность, выдавал бы на кока-колу врачебный рецепт, признается педиатр. Как известно из истории напитка, в XIX веке его действительно продавали в аптеках и назначали врачи, хотя содержание с тех пор несколько изменилось.

По словам собеседника Sputnik, в ограниченных дозах и по согласованию с лечащим врачом напиток может принести пользу за счет содержания в нем тоников и глюкозы, а также может стать легким кишечным антисептиком, донатором глюкозы и энергии в организме.