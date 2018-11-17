Сербуленко: боязнь дрожжей у людей появилась после опытов фашисткой Германии

Все больше приверженцев здорового питания отказываются от белого пшеничного хлеба в пользу его более полезных разновидностей. Многие относят к ним и бездрожжевой хлеб, который в изобилии представлен на полках магазинов.

Однако назвать такой продукт бездрожжевым невозможно, утверждает пищевой технолог Татьяна Сербуленко.

"Когда появляется бездрожжевой хлеб, я как технолог понимаю, что там, где есть брожение, дрожжи все равно присутствуют. Избавиться от их применения в выпечке очень сложно. Поэтому назвать этот хлеб бездрожжевым сложно. Везде, где есть поры и пышность – есть дрожжи. Бездрожжевым можно назвать только лаваш или мацу, лепешки, где есть только мука и вода", - отметила технолог в эфире радио Sputnik Молдова.

Сербуленко также предположила, что не только здоровый образ жизни становится причиной отказа от продукции с использованием дрожжей.

"История уходит во времена Великой Отечественной. Тогда в фашистской Германии проводилось очень много разных научных исследований. И тогда были придуманы генномодифицированные дрожжи. Это то, что с геномом человека не совместимо, и когда это нарушенное ДНК встраивается в ДНК наших клеток, оно производит определенные мутации, и приводит к различным болезням. Поэтому люди и боятся дрожжей", - заключила собеседница.