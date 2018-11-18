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Астамур Аристава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аристава: чем хуже условия тренировок, тем лучше результат - это всего лишь поговорка

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В Гагре очень много детей, которые хотят заниматься спортом, но для этого нет условий, сказал в беседе на радио Sputnik Абхазия тренер по вольной борьбе Астамур Аристава.

"В послевоенное время в Гагре нет борцовского зала, есть борцовские подвалы, которые мы сами оборудовали, занимались так сами, будучи еще детьми. С тех пор все изменилось только в худшую сторону. Говорят, чем хуже условия, тем лучше результат, но это всего лишь поговорка. Если бы в Абхазии развивали спорт, у нас были бы огромные результаты. Детишек очень много, которые хотят заниматься спортом. Мы занимаемся именно вольной борьбой, после побед Дениса Царгуш, борьба стала в Абхазии более популярной, появились ковры борцовские, но не в Гагре. У нас был ковер, но стелить его было негде", - сказал Аристава в беседе на радио Sputnik Абхазия.

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