Доктор Гроппа объяснила, почему болезни свойственные пожилым людям, настигают детей

По ее словам, одной из таких болезней является и ревматоидный артрит у детей, количество больных растет по всему миру.

"По-видимому, жизнь в 21 веке стала более насыщенной, еда более искусственной, движения более редкими. Образ жизни очень сильно влияет на возникновение таких недугов", - отметила врач в эфире на радио Sputnik Молдова.

Кроме того, большинство болезней сегодня, от которых страдают дети, являются неизлечимыми.

"Аутоиммунные заболевания не вылечиваются полностью, их можно лишь приостановить. Конечно, больной должен быть постоянно под контролем, и периодически проходить лечение. Но полностью вылечиться невозможно", - заключила Гроппа.

Ревматоидный артрит (англ. rheumatoid arthritis) — это системное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.