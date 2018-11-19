Юрченко: туристический продукт Абхазии безопасный и яркий

"Я очень благодарна тем, кто делает это пространство столь значимым для туриста, что вы сумели выделить все ценное, что есть в Абхазии, и преподнести своим гостям. Вместе с "Союзом туризма Абхазии" Крым тоже сделал очень важное дело, завершили формирование мобильного приложения "Карта гостя Абхазии", куда войдут лучшие объекты размещения и все достопримечательности, которыми полна Абхазия. Я думаю, что гости увидят, что туристический продукт Абхазии - это безопасный и яркий продукт, и эта та территория, куда хочется возвращаться", - сказала Юрченко.

Во II Туристическом форуме "VISIT APSNY" принимают участие делегации из регионов Российской Федерации и впервые из Сирийской Арабской Республики.