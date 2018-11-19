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Елена Юрченко
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Юрченко: туристический продукт Абхазии безопасный и яркий

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Абхазия та страна, куда хочется возвращаться, сказала эксперт по внутреннему туризму Республики Крым, координатор проекта "Карта гостя" Елена Юрченко, открывая II Туристический форум "VISIT APSNY".

"Я очень благодарна тем, кто делает это пространство столь значимым для туриста, что вы сумели выделить все ценное, что есть в Абхазии, и преподнести своим гостям. Вместе с "Союзом туризма Абхазии" Крым тоже сделал очень важное дело, завершили формирование мобильного приложения "Карта гостя Абхазии", куда войдут лучшие объекты размещения и все достопримечательности, которыми полна Абхазия. Я думаю, что гости увидят, что туристический продукт Абхазии - это безопасный и яркий продукт, и эта та территория, куда хочется возвращаться", - сказала Юрченко.

Во II Туристическом форуме "VISIT APSNY" принимают участие делегации из регионов Российской Федерации и впервые из Сирийской Арабской Республики.

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