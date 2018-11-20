Тарба о юбилейном концерте "Каданс": хочется показать родителям, что музыка - тоже работа

"Я поступаю на преподавателя эстрадно-джазового вокала. Хочу затем вернуться домой и начать развивать это искусство здесь, открыть свою школу. Сейчас не каждый родитель понимает, что ребенка надо отправлять в школы творчества: музыкальные, художественные. Это невероятно развивает детей. Конечно, не факт, что ваш ребенок станет великим художником или музыкантом, у каждого свои возможности, но в Абхазии невероятное количество талантливых детей, этот талант или не раскрывается вообще, или раскрывается слишком поздно. Хотелось бы показать родителям и всей Абхазии то, что музыка и искусство - это тоже работа ", - сказала Тарба.

Детскому ансамблю "Каданс" исполняется пять лет. Юбилейный концерт ансамбля состоится в Абхазской государственной филармонии 21 ноября.

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