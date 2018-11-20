Калягина о "Карте гостя" Абхазии: сделаем так, чтобы хотелось приехать сюда

О том, какой будет "Карта гостя" Абхазии и что в ней будут размещено, рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина на круглом столе, который прошел в рамках II Туристического форума "VISIT APSNY".

"Объекты - рестораны, фирмы, кафе, которые мы добавляем в карту, - должны полностью соответствовать тому, что будет представлено. Мы несем ответственность за ту информацию, которую там размещаем. Информация, которая у нас есть по экскурсионным маршрутам, ее мало. У нас есть достопримечательности, которые не попадают в эти маршруты. Очень важно сделать красивый и вкусный контент, который люди будут читать. Им будет нравиться, они захотят приехать и получить это. Я думаю, карта - это то, что поможет людям ориентироваться лучше в Абхазии", - сказала Калягина.

В рамках II Туристического форума "VISIT APSNY", который проходит в Сухуме с 19 по 20 ноября, участники дискуссионного круглого стола представили и обсудили новую российскую разработку "Карта гостя", призванную привлечь туристов и помочь им сэкономить деньги.

Подробнее об этом читайте здесь: Абхазия на "Карте гостя": сможет ли мобильное приложение привлечь туристов