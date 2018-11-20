Смыр о юбилее Екатерины Бебия: 60 лет - это мудрое начало для больших дел

"60 лет – это только начало, мудрое начало для больших серьезных дел. Я уверен, что будет очень много хороших репортажей, много книг. Она несет радость своим внутренним потенциалом, гордо идущий, мыслящий, понимающий как относится к жизни, человек. Люди, соприкоснувшиеся с Екатериной Бебия, получили от нее лучинку, огонек, который дает им силы выстоять в этой жизни", - сказал Смыр.

Екатерина Бебия – доктор филологических наук, профессор АГУ. Она является автором 47 публицистических и научных книг, среди них и учебники для студентов.

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