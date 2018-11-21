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Анна Калягина
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Калягина рассказала, почему отельеры Абхазии не проявили интерес к форуму "VISIT APSNY"

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О результатах II Туристического форума "VISIT APSNY" в эфире радио Sputnik рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Все планы, которые мы ставили перед собой, выполнены и даже перевыполнены. Были очень интересные эксперты. Темы, которые были заявлены, вызвали такой интерес, что их пришлось расширить, потому что было много вопросов. Думаю, эффект от форума будет хорошим. От первого форума этот отличался приездом делегаций из республики Крым, из Сирии. Это уже международный уровень", - рассказала Анна Калягина.

Она также отметила, что отельеры Абхазии неактивно приняли участи в форуме.

"Почему не откликаются? Когда все только начинается, люди не понимают, что это, насколько будет это полезно и интересно. Но с каждым разом к нам будет присоединяться все больше людей. Возможно сыграло роль окончание турсезона, отельеры закончили работу, разъехались. Но скорее всего, больше сказалось непонимание того, для чего это мероприятие нужно. Нужно больше информировать людей, для чего нужны эти форумы, выставки, почему нужно их посещать. Мы проведем нужную работу и наша эффективность еще повысится. Но у нас есть записи всех презентаций, мы их выложим на сайте, и можно будет еще раз все увидеть", - сообщила Калягина.

Деловая часть II Туристического форума "VISIT APSNY" завершилась. Она проходила с 19 по 20 ноября. Работу форума продолжили рекламные туры по стране с участием приглашенных экспертов.

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