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Игорь Адлейба на пресс-конференции в Sputnik Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук

Адлейба о "Галактической схватке" в Сочи: о сопернике знаю лишь, что он левша

Радио
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О том, как готовится абхазский боксер Игорь Адлейба к поединку на турнире "Галактическая битва -2" в Сочи, в эфире радио Sputnik рассказал сам спортсмен.

"Из послужного списка моего соперника я знаю о нем то, что он из Филиппин, ему 26 лет, левша, ниже меня ростом. Я о нем раньше и не слышал, и в интернете нет боев с ним. Мы готовимся с тренером под левшу, под низкого левшу, мы отрабатываем определенные комбинации, чтобы победить. Мне надо будет его держать на дистанции, чтобы близко ко мне не подходил. У меня размах рук больше, я выше его на 7 сантиметров, как только он будут наступать, мне нужно будет встречать его головой или корпусом", - объяснил Адлейба.  

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Турнир по профессиональному боксу "Галактическая битва-2" состоится 1 декабря в развлекательном центре "Галактика" в Сочи. Соперником абхазского боксер Игоря Адлейба станет филиппинец Хервин Мехес.

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