Беляев: прежде чем приобрести что-то на распродажах, надо дважды подумать

Эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik рассказал, что нередко люди на распродажах делают покупки, а спустя какое-то время не понимают, для чего они их приобрели.

Роспотребнадзор напомнил россиянам, что в преддверии новогодних праздников многие становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной мере раскрывают условия проводимых акций. В том числе потребителей уверяют в том, что товар, приобретенный со скидкой, вернуть или обменять нельзя.

"Чтобы не стать жертвой обмана, надо не поддаваться искушению, купить что-то со скидкой. В любом случае надо покупать то, что вам нужно, а не потому, что цена низкая. Нередко человек, поддавшись ажиотажу, предпраздничному настроению, покупает какой-то предмет, а потом, придя домой, не понимает, зачем его приобрел, но деньги потрачены.

На распродажах есть товары, которые действительно продаются со скидками, но часто торговые сети прибегают к нехитрым приемам, которые все знают, но люди все равно попадаются. За некоторое время до распродажи цены повышают, чтобы приучить людей, а затем снижают до обычного уровня, и люди, поддавшись на эту уловку, покупают. Самое главное в таких случаях - соблюдать хладнокровие.

Надо также понимать, что к оплате через гаджеты мошенники проявляют повешенное внимание. Они могут отправлять вам увлекательные предложения с какими-то ценами, стоит зайти по этой ссылке и вы, мол, станете счастливым обладателем. А на самом деле такие приемы предназначены, чтобы добраться до ваших денег и обнулить счет. Точно также все розыгрыши призов, лотереи. Надо проявлять повышенную бдительность. Прежде чем расстаться с деньгами, надо два раза подумать. Это самый главный принцип, который работает всегда и везде", - сказал Беляев.

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