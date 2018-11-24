Ярных рассказал, как используются персональные данные в интернете

"Самое безобидное использование данных в интернете для маркетинга и рекламы. Пользователи плохо представляют, но это иногда можно видеть в поисковых системах. Если вы интересовались одной категорией товаров, то, как минимум неделю, вы будете получать рекламные обьявления. Это результат обработки персональных данных, та информация, которую у вас собрали поисковые системы, истории посещения ваши в браузере. Чем больше таких устройств , тем больше датчиков, которые снимают информацию, передают ее для обработки, о вас будут знать потенциальные рекламодатели. Точно также есть некоторые возможности у злоумышленников. Они воруют данные, покупают, в том числе из легальных источников, а в дальнейшем используют.

Если пользователь доверчив и плохо знаком с элементами компьютерной гигиены, он по ссылке, которую подсовывает ему злоумышленник, может ввести свои логины, пароли, потеряв тем самым аккаунты в социальных сетях, либо ввести свою платежную информацию, потеряв тем самым доступ к своим платежным системам, деньги. Надо быть осторожным, правила компьютерной гигиены на деле достаточно просты, важно критическое отношение к тому, что вы видите в сети интернет, особенно в приграничных вещах, когда что-то предлагается бесплатно. Мошенничество в сети интернет с покупками, связано в основном с тем, что товар предлагается более дешево", - сказал Ярных.