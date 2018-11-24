01:02 25 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.67
  • EUR74.94
Поиск
Андрей Ярных
© Фото: скриншот:Youtube/rocid

Ярных рассказал, как используются персональные данные в интернете

Радио
Получить короткую ссылку
23 0 0

Руководитель GR и стратегических проектов в Лаборатории Касперского Андрей Ярных рассказал в эфире радио Sputnik, как используются в сети интернет данные пользователей.

"Самое безобидное использование данных в интернете для маркетинга и рекламы. Пользователи плохо представляют, но это иногда можно видеть в поисковых системах. Если вы интересовались одной категорией товаров, то, как минимум неделю, вы будете получать рекламные обьявления. Это результат обработки персональных данных, та информация, которую у вас собрали поисковые системы, истории посещения ваши в браузере. Чем больше  таких устройств , тем больше датчиков, которые снимают информацию, передают ее для обработки, о вас будут знать потенциальные рекламодатели. Точно также есть некоторые возможности у злоумышленников. Они воруют данные, покупают, в том числе из легальных источников, а в дальнейшем используют.

Если пользователь доверчив и плохо знаком с элементами компьютерной гигиены, он по ссылке, которую подсовывает  ему злоумышленник,   может ввести свои логины, пароли, потеряв тем самым аккаунты в социальных сетях, либо ввести свою платежную информацию, потеряв тем самым доступ к своим платежным системам,  деньги. Надо быть осторожным, правила компьютерной гигиены на деле достаточно просты, важно критическое отношение к тому, что вы видите в сети интернет, особенно в приграничных вещах, когда что-то предлагается бесплатно. Мошенничество в сети интернет с покупками, связано в основном с тем, что товар предлагается   более дешево", - сказал Ярных.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
    Первые итоги

    Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Жилье для марсиан: дома из песка и глины для всей семьи
Необычные рекорды устанавливали в одном из берлинских баров
Босиком по иглам: необычные рекорды установили в Берлине
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia