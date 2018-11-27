Жаров: Россия стремится к добрососедским отношениям с Евросоюзом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется, что после выборов в Европарламент его новый состав будет отражать стремление к добрососедству в Европе, в этом заинтересованы избиратели.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров отметил, что это заявление подчеркивает, что Россия стремится к добрососедским отношениям с Европой.

"Как мы видим, с ситуацией с санкциями против России Евросоюз не един в отношении продолжения санкционного давления на Россию. Есть страны, которые возражают и уже достаточно давно - Италия, Венгрия, Чехия и другие страны, которые достаточно хорошо понимают бесперспективность и даже вредность санкционного давления на Россию. Поэтому надежды определенные есть, но я думаю, они могут быть связаны с тем, что Евросоюз будет по-прежнему стремиться к какой-то независимой политике от США", - сказал Жаров.