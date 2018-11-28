Пирожок о фестивале в Сухуме: посвящен Высоцкому, для которого Абхазия – родная земля

"В этом году мы продолжаем наше взаимное движение вперед. По традиции, Абхазия для нас — премьерная страна, в этом году, как и в прошлом, мы привезли те фильмы, которые не все видели в России. Мы решили этот фестиваль посвятить юбилею нашего общего гения, Владимиру Высоцкому, 80 лет которого мы праздновали в этом году. Для него Абхазия была родной землей. Многие места, уединенные, заповедные были вдохновлены и отражены в его творчестве. Здесь он снимался в одной из знаковых своих картин "Плохой хороший человек" в дуэте с Анатолием Папановым, рядом был Олег Даль, Людмила Максакова — это была прекрасная работа. И сейчас мы привезли в Абхазию документальный фильм "Высоцкий. Неизвестные страницы", — сказал Пирожков.

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