Акаба: Общественная палата Абхазии за расширение полномочий местных собраний депутатов

Большинство членов Общественной палаты Абхазии за внесение поправок в закон "Об управлении в административно-территориальных единицах Абхазии", сообщила Sputnik Абхазия секретарь палаты Нателла Акаба.

На заседании Общественной палаты Абхазии, которое состоялось в среду 28 ноября, обсудили инициативу депутатов Сухумского городского Собрания о референдуме по избранию главы столицы республики путем прямых выборов.

"Мнения членов Общественной палаты разошлись, люди по-разному отреагировали на эти инициативы. И мы должны выработать какое-то приемлемое для всех решение. Но все согласны с тем, что нужно внести очень серьезные поправки в закон "Об управлении в административно- территориальных единицах Абхазии", потому что все члены ОП считают, что полномочия городских и районных собраний депутатов нужно расширить. А вот по вопросу прямых выборов глав администраций мнения разошлись. Но большинство членов Общественной палаты "за" прямые выборы. С этим согласны не все, поэтому мы не можем вынести однозначное решение. Но мы считаем, что это важный вопрос, и депутаты Парламента все-таки должны дорабатывать закон о местном самоуправлении", - сказала Акаба.

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

Акаба: большинство членов Общественной палаты за выборы глав администраций

27 ноября 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба издал указ об отмене решения Сухумского Горсобрания о выборах мэра столицы путем прямого голосования.

В указе главы государства, в частности, говорится о том, что решение Сухумского городского Собрания от 25 октября 2018 года противоречит Конституции страны и закону "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия".