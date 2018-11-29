Гусев: намерение Трампа разобраться в ситуации в Черном море, как "манна небесная"

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе.

"Создается впечатление, что Трамп – это для нас для всех манна небесная, он, оказывается, определяет сегодня повестку дня в системе международных отношений, и соблаговолит он встретиться с президентом России Путиным или нет, это в значительной степени, как показывают последние события, зависит от того, какой доклад ему принесут. Но если США являются заказчиками этого инцидента в Черном море, то вполне очевидно, какой доклад господину Трампу принесут его помощники. В этой ситуации необходимо все взвесить. Но, безусловно, встреча двух лидеров была бы полезной и для США, и для России, и в целом для мирового сообщества, потому что и Россия, и Соединенные Штаты – это две великие державы. В рамках мировой системы безопасности Россия значительная страна, с которой приходится считаться, но Трамп, особенно его окружение, настроены не то что негативно по отношению к России, сколько предвзято. Поэтому мне кажется, что Трамп и политическая элита США не очень горят желанием встречаться с президентом России", - сказал Гусев в эфире радио Sputnik.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям пограничной службы ФСБ.

Все три корабля задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения.

На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.

Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы. Во вторник и среду суд арестовал их на два месяца.