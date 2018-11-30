Лаврентьев: формирование конституционного комитета Сирии – первостепенный вопрос

Страны-гаранты могут "выйти на позитив" по решению вопроса формирования конституционного комитета Сирии в ближайшее время. Об этом во время пресс-конференции по завершении одиннадцатого раунда сирийских переговоров в Астане заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Страны-гаранты могут "выйти на позитив" по решению вопроса формирования конституционного комитета Сирии в ближайшее время. Об этом во время пресс-конференции по завершении одиннадцатого раунда сирийских переговоров в Астане заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Формирование конституционного комитета — вопрос первостепенной важности. Не буду входить в детали, потому что работа продолжается, рассматриваются различные формулы внесения изменений в первоначальный список, представленный Стаффаном де Мистурой (спецпредставитель генсека ООН — Sputnik) представителям стран-гарантов. Я думаю, что в обозримой перспективе мы с вами будем свидетелями того, что этот список будет досогласован. Но для этого придется приложить достаточно много усилий", — сказал Лаврентьев, добавив, что страны-гаранты могут "выйти на позитив" в ближайшее время.

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Он подчеркнул, что Россия выступает за создание такого действенного и эффективного механизма, как конституционный комитет, чтобы он мог принести заметные результаты на пути политического процесса проведения конституционной реформы в Сирии, а не завершил свою работу через один-два месяца.

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