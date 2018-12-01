Слащева: мировой зритель с удовольствием смотрит и российскую анимацию

"Союзмультфильм" планирует подписать соглашение с французской компанией Cyber Group о совместном производстве двух анимационных сериальных проектов: "Цифровая девочка" и "Магическая шахматная одиссея".

По мнению председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, у России есть перспективы войти в десятку анимационных держав.

"Российская анимационная отрасль накопила достаточное количество мультипликационного контента, который можно экспортировать за рубеж. Наши мультфильмы нравятся за рубежом. Многие наши анимационные проекты – "Маша и медведь", "Смешарики", "Фиксики", "Снежная королева" – уже доказали, что мировой зритель с удовольствием смотрит российскую анимацию. Наши технологии не отстают от мировых, качество аниматоров, художников, специалистов не ниже, чем на любых развитых анимационных рынках", – отметила Юлиана Слащева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, современные мультфильмы должны воспитывать и учить добру.

"Мультфильмы, как и прежде, нужны добрые, вечные. Нужны те, которые рассказывают об основных человеческих ценностях. Нужны мультфильмы, которые обучают, но через игру. И сегодня мы все это делаем на "Союзмультфильме", - заключила собеседница.