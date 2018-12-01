Сербуленко: своему ребенку ни одной сосиски я не дам, даже "детскую"

О том, что отличает детскую продукцию от обычной, и можно ли на самом деле ее давать детям, в эфире Sputnik Молдова рассказала пищевой технолог Татьяна Сербуленко.

"Своему ребенку ни одной сосиски я не дам, потому что не доверяю производителям. Детские сосиски предполагают изменение состава в плане содержания белков и жиров, там содержится меньше жира. Они, так скажем, более щадящие и диетические", - утверждает собеседница.

Однако, по ее словам, несмотря на то, что данная продукция предназначена для детей, это не запрещает производителям добавлять в нее различные вредные добавки.

"Я не думаю, что туда нельзя добавить эмульгаторы или усилители вкуса. В сам фарш, который используется для производства колбас и сосисок, часто кидают все, что должно было пойти на отход. Промышленные мясорубки очень хорошо перемалывают и кожу, и сухожилия. Детские продукты должны быть от этого защищены, но вы на вкус этого не почувствуете, потому что там очень много жира, и все хорошо перемешано", - заключил эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.