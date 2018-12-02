Нара Иванба: все болезни от нервов и наоборот

"Народная шутка, что все болезни от нервов, в неврологии именуется психосоматикой. Это довольно обоснованное явление, так как в организме все системы взаимодействуют. Есть как прямая, так и обратная связь. Нервная система при ее дисфункции оказывает неблагоприятное влияние на внутренние органы. Нередкость такие явления, которые на слуху, как стрессовые язвы, стрессовая гипергликемия. То есть начинается все с дисфункции нервной системы, она порождает патологию со стороны других органов, так как нарушается регуляторное влияние нервной системы на остальные органы. Все обобщать мы не можем, но нервная система, конечно, оказывает существенное влияние, играет колоссальное значение для функционирования организма в целом. Но не стоит забывать, что есть и обратная связь, то есть болезни внутренних органов могут вызвать нарушение функций нервной системы. Это стоит учитывать прежде всего медицинскому персоналу", - рассказала Иванба.

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Берегите нервы: врач-невролог рассказала о самых частых заболеваниях