Пирожок: в Абхазию надо ехать за душевной терапией, а потом уже за лечением тела

"Это ощущения надежды и реализации мечты. Когда ехали из Сочи до любимого Сухума, по дороге видели, как меняется республика. Я год не был, и для меня разительные перемены. Мы все болеем за нашу Абхазию и видим, что движение идет, движение к лучшему. Здесь душевно, комфортно и улучшается сервис. Чудесные, добрые, радушные люди, и это неизменно. В Абхазии особая атмосфера, мне так нравится здесь бывать. Хочу объясниться в любви абхазам, у меня такое ощущение, что тень рынка и монетизации их не коснулась. Я общаюсь с людьми, у них чистые, светлые взгляды, внимательные и доброжелательные, не бегущие неизвестно куда, не суетные, расположенные к беседе. Мы в Москве уже отвыкли от этого. Я скажу, что в Абхазию нужно приезжать за душевной терапией, а потом уже за лечением тела", - сказал Пирожок.

Полную версию интервью с Владимиром Пирожком слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.