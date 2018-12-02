18:32 02 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.53
  • EUR75.75
Поиск
Владимир Пирожок
© Sputnik / Илона Хварцкия

Пирожок: в Абхазию надо ехать за душевной терапией, а потом уже за лечением тела

Радио
Получить короткую ссылку
7550

Директор фестиваля культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой " Владимир Пирожок в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от Абхазии.

"Это ощущения надежды и реализации мечты. Когда ехали из Сочи до любимого Сухума, по дороге видели, как меняется республика. Я год не был, и для меня разительные перемены. Мы все болеем за нашу Абхазию и видим, что движение идет, движение к лучшему. Здесь  душевно, комфортно и улучшается сервис. Чудесные, добрые, радушные люди, и это неизменно.  В Абхазии особая атмосфера, мне так нравится здесь бывать. Хочу объясниться в любви абхазам, у меня такое ощущение, что тень рынка и монетизации их не коснулась. Я общаюсь с людьми, у них чистые, светлые взгляды, внимательные и доброжелательные, не бегущие неизвестно куда, не суетные, расположенные к беседе. Мы в Москве уже отвыкли от этого. Я скажу, что в Абхазию нужно приезжать за душевной терапией, а потом уже за лечением тела", - сказал Пирожок.

Полную версию интервью с Владимиром Пирожком слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Копилка, архивное фото
    Хватит ли на все денег?

    В Таджикистане утвердили государственный бюджет на 2019 год. Главные статьи расходов - энергетика, образование и транспорт.

  • Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
    Деньги рекой

    Финансовые переводы трудовых мигрантов в Узбекистане к 2021 году могут вырасти в полтора раза и превысить 7 миллиардов долларов.

  • Граница между Эстонией и Россией
    Нарушители границы

    Эстонским пограничникам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам, чтобы вернуть на родину трех охотничьих собак, бежавших в Россию.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Старт дан: "Горки Город" открыл сезон катания
Сбитую машиной сову в Индии вылечили и выпустили на свободу.
Второе рождение: в Индии спасли сбитую машиной сову
Развивающий мультфильм: что смотреть вашему ребенку

Соцсети

Sputnikabkhazia