Бжания о проекте "Сoncerto grosso": ступень к мастерству для юного музыканта

"Проект учрежден Сухумским музыкальным училищем при поддержке министерства культуры. На следующий год будет десятилетний юбилей фестиваля классической музыки. В нашем проекте принимают участие самые успешные и лучшие учащиеся детских музыкальных школ и Сухумского музыкального училища. Мы стараемся, чтобы дети из районов приезжали к нам на концерты, приобщались к музыкальной культуре.

Прозвучат фортепианные концерты Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Мендельсона. Учащиеся у нас очень яркие, одаренные, среди них лауреаты не только республиканских, но и международных конкурсов. Елизавета Логуа недавно приехала с победой из итальянского города Пезаро, наша талантливая скрипачка Эмилия Терзян-Хагба, которая получила гран-при международного конкурса в Риге, а также заняла первое место на конкурсе в Иерусалиме. Наши дети могут побеждать на международных конкурсах. Поэтому мы пытаемся каждый год их стимулировать к тому, чтобы у них была практика выступления на большой сцене. Выступать на сцене с симфоническим оркестром это другие задачи, более сложные. Для маленького музыканта это ступень к мастерству",- сказала Бжания.

Фестиваль классической музыки "Сoncerto grosso" пройдет сегодня вечером в Абхазской государственной филармонии.