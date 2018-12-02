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Нинель Бжания
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Бжания о проекте "Сoncerto grosso": ступень к мастерству для юного музыканта

Радио
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Руководитель проекта "Сoncerto grosso", Заслуженная артистка Абхазии, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания рассказала Sputnik о программе и участниках ежегодного фестиваля классической музыки.

"Проект учрежден Сухумским музыкальным училищем при поддержке министерства культуры. На  следующий год будет десятилетний юбилей фестиваля классической музыки. В нашем проекте принимают участие самые успешные и лучшие учащиеся детских музыкальных школ и Сухумского музыкального училища. Мы стараемся, чтобы дети из районов приезжали к нам на концерты, приобщались к музыкальной культуре.

Прозвучат фортепианные концерты Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Мендельсона. Учащиеся  у нас очень яркие, одаренные, среди них  лауреаты не только республиканских, но и  международных конкурсов. Елизавета Логуа недавно приехала с победой из итальянского города Пезаро, наша талантливая скрипачка Эмилия Терзян-Хагба, которая получила гран-при международного конкурса в Риге, а также заняла первое место  на конкурсе в Иерусалиме. Наши дети могут побеждать на международных конкурсах. Поэтому мы пытаемся каждый год их стимулировать к тому, чтобы у них была практика выступления на большой сцене. Выступать  на сцене с симфоническим оркестром это другие задачи, более сложные. Для маленького музыканта это ступень к мастерству",- сказала Бжания.

Фестиваль классической музыки "Сoncerto grosso" пройдет сегодня вечером в Абхазской государственной филармонии.



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